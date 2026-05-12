Compartir

El mundo de la NBA se encuentra de luto tras confirmarse este martes 12 de mayo el fallecimiento de Brandon Clarke, alero de los Memphis Grizzlies.

La noticia fue ratificada por la organización de Tennessee, la propia liga y su agencia de representación, Priority Sports. Clarke, nacido en Vancouver y de 29 años de edad, cumplía su séptima campaña en el baloncesto estadounidense.

Lugar donde se consolidó como una pieza clave en la rotación de los Grizzlies tras su paso por el baloncesto universitario en Gonzaga.

Fallece Brandon Clarke de la NBA

Aunque las causas exactas de su deceso no han sido reveladas de forma oficial, autoridades en Los Ángeles investigan el hecho como una posible sobredosis.

La carrera del jugador se vio afectada recientemente por lesiones de gravedad en la rodilla y la pantorrilla, participando en apenas dos encuentros durante la última temporada. Semanas antes de su muerte, Clarke enfrentó problemas legales tras una persecución policial a alta velocidad donde se le incautaron 230 gramos de kratom. Enfrentando cargos por posesión y tráfico de sustancias controladas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NBA (@nba)

La comunidad del baloncesto ha expresado sus condolencias mientras se esperan los resultados de los exámenes forenses.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Es verdad el regreso de Mourinho al Bernabéu? Lo que se sabe