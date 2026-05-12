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El Real Madrid se encuentra en una fase decisiva para concretar el regreso de José Mourinho al banquillo de cara a la próxima temporada.

Tras un ciclo complicado bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, la directiva blanca, encabezada por Florentino Pérez, considera al técnico portugués como la figura idónea para restaurar el orden en un vestuario marcado por conflictos internos. Aunque aún no existe un contrato firmado, las negociaciones están avanzadas y dependen del cierre de la campaña del Benfica.

Regreso de Mourinho al Real Madrid

Tras el empate 2-2 ante el Braga, Mourinho admitió públicamente que no renovará su vínculo con el club portugués. «El 1 de marzo ya pasó», afirmó el técnico, retractándose de su intención inicial de quedarse en Lisboa.

Con el Benfica prácticamente fuera de la lucha por el título, «The Special One» dirigirá su último partido este sábado 16 de mayo ante el Estoril. A partir de esa fecha, se activaría una cláusula de rescisión que facilitaría su llegada a la capital española.

Valverde-Tchouaméni

La necesidad de un técnico de «mano dura» se ha intensificado tras los recientes incidentes en Valdebebas. La pelea física entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que dejó al uruguayo con un traumatismo craneoencefálico y a ambos con multas de 500 mil euros, ha fracturado al grupo.

Reportes indican que la directiva evaluará ofertas de venta por Valverde este verano, dejando la decisión final en manos del próximo entrenador, quien presumiblemente será Mourinho, conocido por su capacidad para gestionar entornos de alta tensión.

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Iker Casillas alza la voz contra el retorno

Sin embargo, el posible regreso no cuenta con el respaldo de todos los sectores del madridismo. El histórico portero Iker Casillas manifestó su rechazo a través de sus redes sociales este martes.

«No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados», expresó la leyenda merengue.

Cabe recordar que la relación entre ambos se fracturó en 2012, cuando el técnico relegó al capitán a la suplencia, marcando el inicio de una de las etapas más divisivas en la historia reciente del club.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

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