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Un derrape de moto registrado aproximadamente a las 3:09 p.m. de este martes 12 de mayo en el kilómetro 12 de la variante Yagua-Naguanagua dejó un saldo de dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta perdió el control, lo que provocó que el vehículo y sus ocupantes cayeran en el canal de aguas pluviales.

Derrape de moto en la variante vía Naguanagua

Ambos ciudadanos presentaron escoriaciones múltiples tras el impacto y recibieron atención primaria en el sitio por parte de los paramédicos de Invialca. Posteriormente efectuaron el traslado de los heridos hacia el Hospital Universitario Ángel Larralde.

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En las labores participaron efectivos de los Bomberos de San Diego y funcionarios de la División de Vigilancia de Transporte Terrestre.

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