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Dos heridos tras derrape de motocicleta en la variante Yagua-Naguanagua

By Lubin Molero
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Derrape de moto en la variante vía Naguanagua
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un derrape de moto registrado aproximadamente a las 3:09 p.m. de este martes 12 de mayo en el kilómetro 12 de la variante Yagua-Naguanagua dejó un saldo de dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta perdió el control, lo que provocó que el vehículo y sus ocupantes cayeran en el canal de aguas pluviales.

Derrape de moto en la variante vía Naguanagua

Ambos ciudadanos presentaron escoriaciones múltiples tras el impacto y recibieron atención primaria en el sitio por parte de los paramédicos de Invialca. Posteriormente efectuaron el traslado de los heridos hacia el Hospital Universitario Ángel Larralde.

En las labores participaron efectivos de los Bomberos de San Diego y funcionarios de la División de Vigilancia de Transporte Terrestre.

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