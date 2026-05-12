Compartir

El comisario general del CICPC, Douglas Rico destacó en redes sociales sobre la captura de un sujeto. Este se encuentra señalado de un presunto hurto de una motocicleta a un fallecido en Caracas.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios, realizaron la detención de Winyer Alexander Cruz Álvarez (28). Por cuanto hurtó un vehículo tipo moto de Evans Josué Sánchez Izaquita (17).

A quien le quitaron la vida en la Plaza Bolívar del 23 de Enero, urbanización la Libertad, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, el pasado 7 de mayo. De acuerdo al proceso de investigación realizado, se pudo determinar que, Sánchez, había sido asesinado luego de culminar un traslado de viaje por aplicación.

Detenido por presunto hurto de una motocicleta a un fallecido

Quedando en el pavimento junto a su motocicleta; tras el hecho, Winter, transitaba a bordo de su vehículo, Dodge Ram, visualizando el cuerpo de Evans. Descendiendo del vehículo y llevándose su motocicleta.

Ocultándola a los pocos metros con intención de venderla, para luego regresar al lugar del hecho, en busca de su carro y huir del sitio. Por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas