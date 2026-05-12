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Adolescente fue encontrado sin vida en una posada en la costa aragüeña

By Redacción Carabobo
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Adolescente fue encontrado sin vida
Foto: El Periodiquito.

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Funcionarios de la policía científica realizaron labores de levantamiento del cadáver en la calle Vargas en El Playón, estado Aragua. Donde un adolescente fue encontrado sin vida en una posada.

El joven de 14 años fue encontrado en una de las habitaciones de una casa de hospedaje. Los funcionarios realizaron el levantamiento como las investigaciones del hecho. Mientras que el cadáver fue llevado a la sede de medicina forense, ubicada en Caña de Azúcar en Maracay.

Adolescente fue encontrado sin vida en una posada

Lo ocurrido causó conmoción en la zona de la costa aragüeña, específicamente en el municipio Costa de Oro. Se espera por el resultado de las investigaciones hechas por los funcionarios de la policía científica.

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SourceEl Periodiquito/Maracay/Vzla.
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