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En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, Diosdado Cabello habló sobre la electricidad en Venezuela. El segundo al mando de la tolda roja, hizo un llamado a tener mayor conciencia en el uso de la energía eléctrica.

Indicó el también ministro de interior y justicia que el tema eléctrico: »nos está golpeando y la demanda se ha incrementado». Como comentó que la demanda se ha incrementado en todo el país.

“Como nunca ha ocurrido, más de 15 mil 500 megavatios de demanda, tiene que ver con las condiciones meteorológicas, el verano se ha alargado. Las lluvias no han entrado como se esperaba”, dijo.

Diosdado Cabello habló sobre la electricidad en Venezuela

“Le hemos pedido a los gobernadores, a los alcaldes, hablar con las empresas privadas, que tienen sus plantas eléctricas, pero no se conectan. Por ejemplo los centros comerciales no se conectan a sus generación propia, sino que prefieren, para ellos es más cómodo estar conectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional”, afirmó.

En cuanto a las criptomonedas dijo que eso tiene un alto consumo eléctrico en el país. «Acá nadie ha autorizado eso. (….) tiene un altísimo consumo eléctrico», insistió.

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