Compartir

En Minas Gerais, la Secretaría de Salud dio a conocer sobre la primera muerte por hantavirus en 2026. Aclaró la Secretaría que el caso no guarda ninguna relación con el brote presentado en el crucero Hondius.

Destacó la autoridad de salud local, que se trata de un hombre de 46 años, el cual tenía antecedentes de contactos con roedores. Esto en un área agrícola en Alto Paranaiba, una de las regiones rurales del país.

De igual modo, explicaron los directivos de la Secretaría, califican el mismo como un caso aislado de la enfermedad que se reportó en abril en el crucero. “Un caso aislado, sin relación con otros registros de la enfermedad”, dijeron.

Brasil confirmó la primera muerte por hantavirus

Indicaron que se encuentra en observación otro caso, el cual se confirmó y que se solicitó los sistemas oficiales del Ministerio de Salud del Estado para poder canalizarlo. Este estaría en una zona apartada y en tratamiento.

NO DEJES DE LEER AHORA: Reportaron brote de norovirus en crucero rumbo a República Dominicana

Indicó el organismo de salud que en este caso el hantavirus se está transmitiendo por inhalación de partículas en las heces y orina de estos roedores infectados. Esto en áreas agrícolas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas