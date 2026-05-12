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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer la información sobre un intento de femicidio en el estado Falcón, luego de un ataque de celos. El hecho ocurrió en Punto Fijo donde quedó detenido un hombre de 47 años.

Un minucioso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Punto Fijo, realizaron la ubicación y detención de Enrique José Abad Michell (47), en el sector Jorge Hernández, por femicidio en grado de frustración contra su pareja.

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se pudo conocer que la víctima y su victimario se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando se originó una discusión entre ellos, motivado que el agresor la celaba de otra persona que también se encontraba en el lugar.

Intento de femicidio luego de un ataque de celos

Optando por agredirla gravemente, siendo socorrida por un familiar; sin embargo, con el pasar de las horas, la mujer se descompensó y luego convulsionó. Siendo llevada a un centro de salud, donde le fue diagnosticado traumatismo craneoencefálico severo.

Siendo intervenida quirúrgicamente a fin de salvaguardar su vida, encontrándose estable. Logrando detener al victimario, quien quedó a la orden del Ministerio Público de la entidad falconiana.

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