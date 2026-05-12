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Ya hay una fecha probable para el pago de la pensión IVSS del mes de junio 2026. Los adultos mayores esperan cobrar la semana próxima. El 21 de mayo sería la fecha del pago del aporte de 130 bolívares.

De igual modo, se espera que ese día se haga efectivo el Bono Contra la Guerra Económica, el cual tendría un monto aproximado de 35 mil bolívares. Recordemos que los abuelos son los últimos en cobrar dicha bonificación.

Esta bonificación empieza para los empleados públicos, luego sería el pago para los jubilados de la administración pública y por último los abuelos. Esto marca la agenda mensual de las ayudas del gobierno nacional.

Pensión IVSS del mes de junio se pagará en esta fecha

Quedando todavía varios bonos por pagar, entre ellos los de Corresponsabilidad y Formación el cual se paga dos veces al mes. Como además el bono Cuadrantes de Paz como Cultores Populares.

Además de los otros bonos que comenzó a pagar el Gobierno nacional para los profesionales que están en nóminas especiales en la administración pública.

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