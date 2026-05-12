Compartir

Otra importante aerolínea se suma a la ruta entre Estados Unidos y Venezuela. United Airlines reactivará vuelos entre Houston y Caracas (Maiquetía) a partir del 11 de agosto de 2026. Los vuelos serán nocturnos.

La ruta operará con sus equipos modernos, incluyendo variantes de Boeing 737 y 787 Dreamliner. United ha incorporado cientos de aviones nuevos, incluyendo Boeing 737 MAX y Airbus A321neo.

United Airlines reactivará vuelos Houston Caracas

Aeronaves: Utiliza una combinación de aviones de fuselaje ancho (Boeing 787 Dreamliner, 777) para largas distancias y de fuselaje estrecho (Boeing 737, Airbus A320) para rutas cortas/medias.

El costo de los boletos en United van desde 994 dólares, además de 997 dólares, 995 dólares y el más costoso de 1.926 dólares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas