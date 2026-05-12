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El costo del oro y del petróleo se han mantenido estables luego de las subidas bruscas que tuvo en las últimas semanas. El precio del dólar BCV hoy martes 12 de mayo de 2026 es de 504,91 bolívares y el euro en 595,05 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela.

El dólar para este miércoles 13 de mayo: 508,60 bolívares y el euro en 596,60 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.704,41 dólares. El conflicto del Medio Oriente ha hecho el efecto negativo de contraer el costo del metal precioso en el mundo. Por su parte se espera que suba en cualquier momento.

El mercado petrolero ha estado entre alzas y un poco con bajas, hoy el barril registra un costo de 101,86 dólares. El conflicto del Medio Oriente ha sido determinante para los precios del petróleo en el último mes.

El bitcoin por su parte llegó a 81.390,66 dólares, este ha estado en alza en las últimas semanas luego de estar en 63 mil dólares. Este ha sido uno de los indicadores digitales más consultados en la última semana.

Dólar BCV hoy 12 de mayo de 2026, prohibida la minería digital

Recientemente, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Acosta, reiteró la prohibición absoluta de la minería digital en Venezuela, así como también de actividades relacionadas con este sector.

Acosta atribuyó la prohibición a la alta demanda energética que requiere el desarrollo de esta actividad y apuntó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está en un «punto crítico».

En el estado Carabobo, el psado fin de semana allanaron un galpón en el municipio San Diego donde se estaba realizando minería digital ilegalmente. Mientras que el gobernador Rafael Lacava dio un número donde se pueden realizar denuncias sobre el tema de la minería.

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