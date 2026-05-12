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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó sobre como actualizar tu estado civil. Indicó el Saime que el trámite no es algo complicado, por el contrario es sencillo.

“Tener tus datos al día no es solo un trámite; es un derecho que facilita todas tus gestiones legales, bancarias y de viaje”, dijo el Servicio. Presentaron la guía definitiva con los recaudos exactos que debes consignar junto a tu formulario de actualización y corrección de datos.

Recuerda siempre tener tu cédula al día, tramitarla también es sencillo, explicó el Saime. Necesitas algunos recaudos, entre ellos la partida de nacimiento, lleva una copia de la misma a la hora de renovar la cédula.

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Actualizar tu estado civil

Comentó el servicio que el trámite se tiene que realizar directamente en la sede principal. ¿Tienes alguna duda sobre estos requisitos?, puedes acercarte hasta las oficinas del Saime o consultando en su cuenta de Instagram.

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