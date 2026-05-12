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El comisario general del CICPC, Douglas Rico, informó que dos sujetos quedaron detenidos por cobrar bonos de personas fallecidas en el Sistema Patria. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, luego de un extenso trabajo de campo, materializaron la detención de Wilmer José Chauran (63) y; Anthony José López Tirado (28), en la avenida Alberto Ravell, municipio Sotillo, estado Anzoátegui, por acceso indebido.

Cobraban bonos de personas fallecidas en el Sistema Patria

De acuerdo al trabajo de investigación se pudo determinar que los detenidos, usurpaban identidades y, lograban ingresar a perfiles de usuarios registrados en la plataforma patria que han fallecido y no han sido eliminados del sistema.

Para luego manipularla y hacer cambios de cuentas bancarias asociadas, para desviar y sustraer los fondos destinados a los propietarios de dichos perfiles, así obtener un lucro ilícito. Al ser detenidos, se les incautaron un bolso, un celular, cedulas de identidad y tarjetas bancarias con distintos nombres de usuarios; quedando a la orden del Ministerio Público.

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