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Los cielos del estado Carabobo se convirtieron en el escenario de una de las jornadas de ciencia ciudadana más importantes del mundo, el Global Big Day. Donde se desplegaron nueve puntos de avistamiento, donde ciudadanos y expertos ornitólogos se armaron con binoculares, para deleitarse con unas 1.304 aves observadas a lo largo y ancho de la entidad.

La autoridad única de turismo en Carabobo, Alba Adrianza, explicó que esta importante actividad de sensibilización turística se instaló estratégicamente en nueve puntos distribuidos en los municipios Valencia, Puerto Cabello, Naguanagua y San Diego, Libertador y Bejuma.

Global Big Day

Desplegados en parajes de una belleza incalculable como la Laguna La Bocaina en el Parque Nacional San Esteban, el Parque Negra Hipólita, Parque el Casupo; el Monumento Nacional Campo de Carabobo entre otros.

«La convocatoria fue un rotundo éxito de participación familiar y profesional, logrando reunir a un total de 357 personas comprometidas con el patrimonio natural, contamos con la presencia de 134 mujeres, 117 hombres y 59 adolescentes. Además de la entusiasta incorporación de 26 niños y 21 niñas, quienes se iniciaron en el arte del avistamiento, asegurando así el relevo generacional en la protección del medio ambiente y el impulso del ecoturismo regional», expresó.

En este sentido Adrianza, expresó su profundo agradecimiento a la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la ministra de turismo Daniella Cabello; y al gobernador Rafael Lacava, por fomentar políticas que visibilizan el potencial de Carabobo como un destino líder en turismo y con gran diversidad natural.

Panorama de plumas

«Tuvimos un hermoso panorama de plumas y colores, viendo especies emblemáticas como el Flamenco y el Corocoro Colorado, junto a aves de gran porte como el Águila y el Gavilán. Tampoco podemos dejar de resaltar la elegancia de la Garza Blanca, hasta la vivacidad del Turpial, el Cristofué, el Gonzalito, así como diversas variedades de tucusitos y canarios, en una actividad que articuló al gobierno nacional, regional y municipal», describió..

Este inventario visual no solo demuestra la salud de nuestros ecosistemas, sino que también posiciona al estado como un corredor biológico vital. El reporte final reflejó una convivencia fascinante entre especies residentes y migratorias, capturando datos valiosos que alimentarán las plataformas globales de monitoreo ornitológico y fortalecerán las estrategias de conservación local.

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