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Los equipos de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo, Acefuc enfrentaron los desafíos de la tercera jornada de la Copa Duo Apertura 2026. Evento organizado por la AFC con el mismo espíritu ganador con el cual se destacaron en la segunda ronda.

Los jóvenes tuvieron una maratónica programación en el Complejo Futbolístico Acefuc en el Campus Bárbula y en otra locación más. Pero el esfuerzo se vio traducido en dos victorias e igual número de empates para los ucistas, sin registrar un solo revés.

El primer triunfo fue para la categoría Sub-13, en condición de locales contra la representación de Agrosport. Diego Barreto marco el único gol del encuentro. Seguidamente, los atletas de la división Sub-15, también como anfitriones, pactaron con los visitantes un empate a 0 tantos por bando.

Acefuc en la Copa Apertura de la AFC

Cerró la jornada sabatina el combinado Sub-17 con el segundo triunfo. Yosneiber Meléndez lideró la ofensiva con dos quema redes, mientras que Jhonkeiber Sumoza y Beiker Rivero contribuyeron con par de anotaciones para que los universitarios se impusieran 4 – 0 ante la representación de Fundación Alianza.

El domingo siguiente, el escuadrón Sub-11 se reportó en las instalaciones de YMCA Valencia, con el segundo empate de la serie. Los académicos consolidan un inicio prometedor en la más prestigiosa competencia del balompié carabobeño.

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