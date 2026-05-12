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Luis Arráez sonó dos imparables en victoria de Gigantes ante Dodgers (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Luis Arráez sonó dos imparables en victoria de Gigantes

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Danny Valdiviezo
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El venezolano destacó en la victoria de los Gigantes de San Francisco ante los Dodgers de Los Ángeles. Luis Arráez sonó dos imparables en la victoria de los Gigantes con pizarra de 9×3 en el único encuentro disputado el lunes.

Arráez en seis visitas al plato concretó par de imparables en la importante victoria lograda por San Francisco. Además de un excelente trabajo por parte del lanzador abridor Trevor McDonald.

Luis Arráez sonó dos imparables

McDonald trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio por San Francisco, permitiendo tres carreras, nueve imparables, dos boletos y cuatro abanicados en el encuentro. Los relevistas de San Francisco estuvieron a la altura.

El receptor de los Gigantes, el venezolano Jesús Rodríguez alineó de noveno y se fue en blanco en cuatro visitas al plato.

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