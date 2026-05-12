Compartir

El venezolano destacó en la victoria de los Gigantes de San Francisco ante los Dodgers de Los Ángeles. Luis Arráez sonó dos imparables en la victoria de los Gigantes con pizarra de 9×3 en el único encuentro disputado el lunes.

Arráez en seis visitas al plato concretó par de imparables en la importante victoria lograda por San Francisco. Además de un excelente trabajo por parte del lanzador abridor Trevor McDonald.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grand Slam Internacional ⚾ Béisbol (@grandslam.beisbol)

Luis Arráez sonó dos imparables

McDonald trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio por San Francisco, permitiendo tres carreras, nueve imparables, dos boletos y cuatro abanicados en el encuentro. Los relevistas de San Francisco estuvieron a la altura.

El receptor de los Gigantes, el venezolano Jesús Rodríguez alineó de noveno y se fue en blanco en cuatro visitas al plato.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas