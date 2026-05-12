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En horas de la noche del lunes 11 de mayo de 2026 fue reportado un incendio en una vivienda en la Ciudadela José Martí en las cercanías de la Autopista Sur. Al lugar llegaron los Bomberos de Valencia a controlar la situación.

No se habían reportado personas lesionadas por este hecho, como tampoco fallecidas. Los bomberos sofocaron las llamas, luego quedaron con labores de refrescamiento en las paredes de la vivienda.

Incendio en una vivienda en la Ciudadela José Martí

Los habitantes de la zona enseguida reportaron lo ocurrido mediante los números de emergencia. Se desconoce que originó el incendio en la vivienda, donde solo se reportaron daños materiales.

Evita incendios de esta manera

Seguridad Eléctrica: No sobrecargue los enchufes con múltiples adaptadores, revise que los cables no estén dañados y evite pasar cables por debajo de alfombras.

Cocina Segura: La cocina es la causa principal de incendios. Nunca deje estufas, hornos o parrillas desatendidos mientras los usa.

Fuentes de Calor: Mantenga calentadores y estufas a una distancia mínima de 3 pies (casi 1 metro) de cortinas, muebles o ropa. Apáguelos antes de dormir o salir.

Velas y Fósforos: Mantenga los fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños. Nunca deje velas encendidas sin supervisión.

Prevención de Gas: Si huele a gas, cierre la llave de paso, no encienda luces ni fósforos y ventile la casa.

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