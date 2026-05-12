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Las autoridades investigan la agresión entre familiares ocurrido en la madrugada de hoy 12 de mayo. Un tío atacó a su sobrino en Falcón con un machete en el rostro, el hecho ocurrió en el sector Pueblo Norte de Carirubana.

A las 3:00 de la madrugada entró el hombre de 29 años con una herida en el rostro ocasionada presuntamente por su tío. El agredido quedó identificado como Alejandro José Cuevas Suárez de 29 años de edad.

Tío atacó a su sobrino en Falcón con un machete en el rostro

En el centro de salud, los galenos atendieron a Cuevas, quien presentaba a una herida lineal en el rostro. Dijo Cuevas que se encontraban tomando unos tragos de licor, cercano a la residencia cuando llegó su tío.

Este luego de una fuerte discusión con el familiar sacó un machete y lo atacó directamente en la cara. Este le ocasionó una herida y tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital Doctor Rafael Calles Sierra.

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