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Las efemérides del 12 de mayo nos recuerdan que un día como hoy el vicepresidente estadounidense Richard Nixon; visita a Venezuela como parte de una gira por América del Sur (1958).

Un día como hoy nació Florence Nightingale (1820) Enfermera, escritora y estadista británica.

Efemérides del 12 de mayo

Última emisión de La Familia Monster (1966). Una de las series que sigue vigente en su formato original. En los años noventa produjeron una pero con otros actores que fue un rotundo fracaso.

Muere Irena Sendler (2008) Enfermera y trabajadora social polaca, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia que durante la Segunda Guerra Mundial. Ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto.

Muere Jacinto Convit (2014) Médico y científico venezolano. Fue uno de los mejores científicos que tuvo el país. Una personas dada a las investigaciones en pro de la salud en el mundo.

Hoy se celebra:

Día Internacional de las Enfermeras.

También Día Internacional contra la Fibromialgia.

Como el Día Internacional de la Sanidad Vegetal.

Día del Comunicólogo y Día Escolar de las Matemáticas.

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