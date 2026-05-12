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El estado del tiempo hoy 12 de mayo de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Situación General, se prevé nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se espera la formación de núcleos convectivos con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

Además del sur del estado Bolívar, Amazonas, Trujillo y este de Zulia*; asimismo, precipitaciones más dispersas en los estados *Delta Amacuro, sur de Anzoátegui, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas y Portuguesa.

Se estima nubosidad fragmentada y zonas parcialmente mubladas en el estado Miranda. Además de los estados andinos, mientras que en los estados centrales se espera de parcial a despejado. Con altas temperaturas en la mañana

En cuanto a la Onda Tropical 2 esta avanza desde el oriente del país hacia el centro. Esta solo con algunas lluvias como lloviznas. La misma viene avanzando lentamente a la zona del oriente y luego al centro del país.

Estado del tiempo hoy 12 de mayo de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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