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Capturado resultó José Kelbier Espinoza Meléndez, de 29 años, por su presunta responsabilidad en el hurto de partes de vehículos en fundos de la parroquia Tocuyito. El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Bejuma.

El suceso ocurrió en el sector La Trepadora del municipio Libertador. Según la investigación, el sujeto ingresaba a propiedades rurales para sustraer partes de vehículos y comercializarlas ilegalmente

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Capturado por hurto de partes de vehículos

Tras las labores de inteligencia y rastreo, los efectivos del Cicpc lograron la ubicación y captura del ciudadano. Mismo que fue trasladado a la sede de la delegación y puesto a la orden del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

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