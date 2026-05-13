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Funcionarios de la Policía de San Diego detuvieron a un ciudadano tras una denuncia por presunta agresión en el municipio San Diego.

La minuta policial relata que el sujeto fue hallado en flagrancia mientras agredía físicamente a una mujer dentro de una residencia en la urbanización La Esmeralda. El operativo se activó luego de que las autoridades recibieran una alerta, permitiendo la intervención inmediata de los efectivos.

Detenido tras agresión en San Diego

Al ingresar al inmueble, los oficiales constataron que el sujeto ejercía presión física sobre la víctima, quien además presentaba signos de intoxicación por medicamentos. La mujer recibió primeros auxilios en el sitio. Posteriormente, los rescatistas la trasladaron a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica en condición estable

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De acuerdo con el reporte, el aprehendido posee ocho registros en el Siipol por delitos como lesiones personales, robo genérico y porte ilícito de armas. Los funcionarios remitieron el caso a la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público para continuar con el proceso legal.

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