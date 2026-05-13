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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció una propuesta para los comerciantes en los 14 municipios del estado este martes 12 de mayo.

El gobernante exhortó a los 14 alcaldes de la entidad a implementar una reducción temporal en el cobro de la patente de industria y comercio. La propuesta contempla un descuento del 30% por un periodo de 60 días, destinado exclusivamente a los pequeños y medianos comerciantes.

Mismos que han visto afectada su actividad económica debido a las recientes interrupciones del servicio eléctrico en la región.

Propuesta de Lacava para los comerciantes en Carabobo

La iniciativa fue presentada desde el Capitolio tras una reunión con las alcaldesas de Valencia y Los Guayos, quienes manifestaron su adhesión inmediata a la medida.

Lacava señaló que el objetivo es mitigar el impacto financiero en el sector comercial mientras se ejecutan trabajos para estabilizar el sistema eléctrico regional. El mandatario regional subrayó que este decreto de exoneración parcial funcionaría como una prerrogativa momentánea para dos declaraciones mensuales consecutivas, buscando aliviar la carga tributaria de los negocios más vulnerables.

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