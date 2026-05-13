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Un accidente vial registrado durante la tarde de este martes en el kilómetro 8 de la Autopista del Sur, sentido Valencia – Tocuyito, dejó a los dos ocupantes de una motocicleta con lesiones de diversa consideración.

El siniestro ocurrió cuando, por causas aún no determinadas, los tripulantes del vehículo sufrieron un incidente que requirió la intervención inmediata de los cuerpos de rescate en la vía.

Accidente Autopista del Sur Valencia

Tras el suceso, efectivos de los Bomberos de Libertador brindaron los primeros auxilios a los heridos en el lugar. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados hasta la CHET por unidades de Invialca y Bomberos de Valencia.

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Durante las labores de auxilio, autoridades de tránsito se encargaron de custodiar la zona y gestionar el flujo de vehículos.

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