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La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 12 de mayo la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ) modificando específicamente el artículo 8 para elevar a 32 el número total de magistrados.

Con este cambio, la Sala Constitucional contará con siete integrantes. Mientras, las salas Político-Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social estarán conformadas por cinco magistrados cada una.

AN reforma de la Ley del TSJ

La nueva normativa busca agilizar los procesos judiciales mediante una redistribución de responsabilidades dentro del máximo tribunal. Tras la sanción, el texto será remitido al Ejecutivo para su promulgación, mientras el Comité de Postulaciones Judiciales se encargará de gestionar las jubilaciones pendientes y completar las vacantes de los nuevos titulares y suplentes.

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