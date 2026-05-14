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La expansión a 48 selecciones no logró diluir el drama del sorteo, dejando servidos dos sectores como los grupos peligrosos de este Mundial 2026.

Los Grupos I y L se han llevado el título de «grupos de la muerte» por la presencia de potencias históricas mezcladas con selecciones emergentes que no perdonan errores.

Grupos peligrosos del Mundial 2026: Grupo I

En este sector, Francia tendrá que sudar ante una Noruega que llega con el «arma letal» de Erling Haaland y la visión de Ødegaard. No la tendrán fácil, pues Senegal aporta el poderío físico africano y una plantilla que sabe jugar estos torneos, mientras que Irak espera agazapado para pescar en río revuelto.

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El Grupo L

Por su parte, el Grupo L es una batalla de resistencia pura. Inglaterra y su profundidad de plantilla se miden a la incombustible Croacia de Luka Modrić, que parece no conocer el retiro. A esto se le suma la velocidad explosiva de Ghana y una selección de Panamá que llega con el cartel de «matagigantes», dispuesta a arruinarle la fiesta a los europeos. La clasificación en este grupo promete definirse por detalles mínimos.

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