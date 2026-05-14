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En un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema público de salud a nivel regional, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, junto a la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, reinauguraron las instalaciones del Centro Diagnóstico Integral (CDI) José Francisco García Marcano en el sector Ruiz Pineda de la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.}

El mandatario regional señaló que se realizaron diferentes obras como la modernización de las áreas quirúrgicas, la Sala de Rehabilitación Integral (SRI). Así como consultorios, baños, sistema eléctrico, salas comunes, fachada externa e impermeabilización del techo. También la dotación de equipos de última tecnología como electrocardiogramas, ecógrafos y Wireless Flat Panel con laptop.

“Nos encontramos contentos de reinaugurar este maravilloso recinto que ha quedado totalmente impecable, aquí se hacen Rayos X, ecografía abdómino-pélvica y de tiroide, así como hay un laboratorio clínico que dará un gran aporte a la atención sanitaria en el sur de Valencia”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto por parte de todos los niveles de Gobierno para garantizar espacios óptimos para la atención sanitaria, en cumplimiento con los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, y llevados a cabo por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

Lacava también indicó que seguirán realizando importantes labores en todo el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la entidad para ofrecerle a la población espacios de calidad para brindar una atención eficiente.

Por su parte, Angélica Mendoza, directora del CDI José Francisco García Marcano. Explicó que esta refacción permitirá la atención oportuna de más de 28 mil personas que acuden a este centro asistencial.

“Este CDI y su SRI cuenta con diferentes servicios activos para atender a toda la población que lo requiera. Ya que nuestro deber es brindar esa atención eficaz a cada persona que requiera asistencia médica y que acuda a este recinto”, dijo.

A su vez, instó a los pacientes y personal sanitario a preservar estos espacios en beneficio de los carabobeños y carabobeñas.

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