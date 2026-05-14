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Las autoridades de transporte informaron sobre el cierre parcial de la la autopista Caracas-La Guaira tras detectarse una roca meteorizada en el kilómetro 5.

Para solventar la situación, se ejecutará una demolición controlada del sedimento. Lo que obligará a restringir el paso vehicular de manera temporal durante los próximos dos días.

Cierre en la autopista Caracas La Guaira

El cierre se llevará a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo, en un horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Durante estas seis horas, el tránsito hacia el litoral habilitará un canal contraflujo para permitir el despliegue de maquinaria pesada y la posterior remoción de escombros. Una vez finalizadas las maniobras y despejada la vía, el flujo vehicular será restablecido con normalidad en horas de la tarde.

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