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Inter de Milán se corona campeón de la Copa Italia 2025-2026

By Lubin Molero
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Inter es campeón de la Copa Italia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Inter de Milán es campeón este miércoles 13 de mayo con su segundo título de la temporada tras vencer 2-0 a la Lazio en la final de la Copa Italia, disputada en el Estadio Olímpico de Roma.

Con goles anotados durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi aseguró el trofeo que se suma al campeonato de la Serie A obtenido recientemente, consolidando su dominio absoluto en las competiciones domésticas.

Inter es campeón de la Copa Italia

El marcador se abrió temprano, a los 14 minutos, tras un autogol de Adam Marusic que puso en ventaja a los «nerazzurri». Posteriormente, al minuto 35, el argentino Lautaro Martínez amplió la diferencia al definir cruzado tras una asistencia de Denzel Dumfries, sentenciando el encuentro antes del descanso.

Durante el segundo tiempo, el Inter gestionó la ventaja con una defensa sólida ante una Lazio que no logró generar peligro claro.

 

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Con este resultado, el club milanés cierra un año exitoso en el ámbito nacional, compensando su salida prematura de los torneos europeos.

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