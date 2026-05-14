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El universo literario «El Padrino» creado por Mario Puzo regresará en el otoño de 2027 con la publicación de «Connie». Una novela que explorará la historia de la familia Corleone desde una perspectiva femenina.

La obra, autorizada por el patrimonio de Puzo y escrita por la autora Adriana Trigiani, se centrará en la vida de la única hija de Don Vito Corleone. Reimaginando los eventos de la saga original dentro de una estructura familiar dominada por figuras masculinas.

El Padrino regresa en 2027

La novela, que será editada por Random House, representa el sexto libro de la franquicia y el tercero aprobado tras la muerte de Puzo en 1999.

El relato busca profundizar en la evolución de Connie, personaje interpretado en el cine por Talia Shire.

Así como su lucha por forjar un camino propio en un entorno criminal y patriarcal. El lanzamiento se produce tras años de acuerdos legales sobre los derechos de la obra, permitiendo que esta nueva pieza expanda el legado de una de las familias más icónicas de la cultura italoamericana.

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