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El comisario general del CICPC, dio a conocer los detalles del homicidio de Camilo López ocurrido en el Zulia. Una riña por una botella de licor fue el detonante del abominable hecho en la entidad occidental.

Un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, relacionados al esclarecimiento del homicidio de Camilo Segundo López (71). Ocurrido en el sector Las Granjas, parroquia Libertad, municipio Lagunillas, estado Zulia.

Riña por una botella de licor terminó con un fallecido en el Zulia

El operativo permitió la detención de Deinnis José González Villalobos (48), como autor del hecho. De acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo determinar que, el día del hecho, ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando se originó una riña entre ellos.

Motivado que la víctima pretendía retirarse con una botella de licor que compartían, por lo que Deinnis se abalanzó sobre el septuagenario y le propinó varios golpes con objetos contundentes, huyendo posteriormente del lugar. Por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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