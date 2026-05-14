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Franyer Noria sacó de la mala racha al acorazado carabobeño, Marineros se sacudió la pava ante Senadores de Caracas. Los carabobeños vencieron con pizarra de 5×4 en el estadio José Bernardo Pérez

El juvenil pegó su primer cuadrangular como profesional para conducir el triunfo de los filibusteros. De no salir en el lineup titular a ser el jugador decisivo del encuentro. Este tipo de cosas pueden ocurrir en la pelota. En esta oportunidad le tocó a Franyer Noria, quien se encargó de poner arriba Marineros de Carabobo en el electrónico y retomar el sendero victorioso.

Deivi Muñoz pegó sencillo al left field en el segundo tramo para hacer que Yoel Yanqui pisara el plato con la primera rayita del compromiso. La visita igualó las cosas al inning siguiente cuando Anthony Jiménez bateó para doble play al campocorto Johan López que hizo que Lazaro Alonso colocara el 1×1.

Marineros se sacudió la pava gracias a Franyer Noria

Robert Pérez Jr se encontró con las bases llenas y sin outs en la baja del tercero, se embasó por jugada de selección con rodado al tercera base Rayder Ascanio, y Bryant Flete rompió la igualdad en el score. En el cuarto, Johan López pegó jonrón por la pradera izquierda con Giovanny Rivero en circulación para ampliar la ventaja a 1-4.

Kelvin Meleán pegó doblete entre el jardinero izquierdo y el central para recortar distancias a 3-4, Yohan López y Alonso entraron en carrera. Acto seguido, Jiménez se embasó por error del antesalista Carlos Santiago, Meleán igualó las acciones.

Primer jonrón

Franyer Noria pegó su primer jonrón como profesional con un estacazo que se fue por la zona izquierda del parque en el séptimo capítulo, y de esa manera darle el triunfo a los suyos.

Ángel Acevedo (1-0) obtuvo su primer lauro de la campaña, Delvis Alegre (1-3) cargó con el revés y Felipe Rivero (3) salvó el choque. Hoy jueves continuará la acción en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, pero esta vez ante Caciques de Distrito, a las 5 de la tarde. La entrada es libre.

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