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Clima hoy 14 de mayo de 2026 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 14 de mayo de 2026 según el INAMEH
En algún lugar del estado Falcón. Foto: Almary Valera.

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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 14 de mayo de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Venezuela amanece con nubosidad parcial y zonas despejadas en gran parte de su extensión; Así mismo, se aprecian mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en áreas de *Amazonas, Bolívar, Amazonas, Guárico, suroeste de Anzoátegui, oeste de Barinas, partes de Apure, Mérida y Lago de Maracaibo*.

Clima hoy 14 de mayo de 2026 según el INAMEH

Clima hoy 14 de mayo de 2026 según el INAMEH

Clima hoy 14 de mayo de 2026 según el INAMEH

Se observa nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional; sin embargo, en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Andes, este de Falcón y Zulia, se aprecian mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

Situación General, Durante la mañana: se prevé nubosidad y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio; sin embargo, se estima nubosidad de tipo estratiforme asociado a precipitaciones de intensidad variable en nuestra Guayana Esequiba.

En los estados del sur se esperan fuertes chubascos como lluvias repentinas en horas de la mañana como en la tarde. Mientras que en el área insular de Venezuela se espera nubosidad fragmentada en horas de la mañana.

Clima hoy 14 de mayo de 2026 según el INAMEH

Clima hoy 14 de mayo de 2026 en Venezuela

Se esperan altas temperaturas en el centro del país, sobre los 37 a 38 grados para hoy jueves. Esto en un horario que entre las nueve de la mañana a seis de la tarde. De igual modo en varios estados del país.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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