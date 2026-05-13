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Informó la Policía Municipal que fue capturada una mujer por una presunta agresión y trato cruel en Bejuma a una menor de edad. El caso lo dio a conocer el cuerpo de seguridad de ese municipio en sus redes sociales.

Quedando la mujer detenida a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo. Indicó la policía que se efectuó un procedimiento de aprehensión a una ciudadana. Por presunta agresión física y trato cruel hacia una menor de edad.

Capturada por presunta agresión y trato cruel en Bejuma

Esto dentro de las instalaciones de una institución educativa. La misma quedó a la orden del Ministerio Público, Fiscalía Número 20. En el procedimiento se contó con el acompañamiento del Concejo de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes.

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