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Luto en el cine, Murió Donald Gibb actor de Contacto Sangriento y La Venganza de Los Nerds

By Danny Valdiviezo
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Donald Gibb
El recordado actor Donald Gibb murió a los 71 años.

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Danny Valdiviezo
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Donald Gibb tuvo papeles en películas como Contacto Sangriento, donde trabajó al lado de Jean Claude Van Damme e interpretó al luchador Ray Jackson. El actor de 71 años murió ayer debido a complicaciones de salud no especificadas.

La familia del actor dio a conocer la noticia a la revista Rolling Stone en Houston, Texas, Gibb tuvo papeles en las recordadas películas de La Venganza de Los Nerds. Donde interpretó a Frederick Aloysius “Ogre” Palowaski, un alocado estudiante.

“Es con el corazón encogido que anunciamos el fallecimiento de Donald Gibb — un querido padre, abuelo, bisabuelo, hermano, tío, amigo y actor. Donald amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus fans con todo su corazón”, expresó su familia.
Donald Gibb
Donald Gibb participó en las películas de La Venganza de Los Nerds.

Murió Donald Gibb

Varios artistas de Hollywood que hicieron películas en los años 80 como 90 lamentaron el fallecimiento del actor. Este vivía con su familia y siempre seguía aportando su talento al cine, apoyando a los nuevos valores.

Gibb dejó una huella en el cine de los 80 y 90, destacando por su imponente físico y papeles cómicos. Resaltando siempre en las películas de acción como de comedia que eran muy populares en esos años.

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SourceEl Telégrafo
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