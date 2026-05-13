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La novena naviera sigue sin ver luz ante el equipo de Miranda. Marineros sumó tercera derrota seguida tras caer ante Líderes de Miranda 9×4. En el encuentro realizado en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La ofensiva carabobeña no pudo respaldar los 9 ponches recetados por el abridor Víctor Vargas, quien terminó llevándose la derrota. José Caguana dio sencillo para remolcar a Miguel Aparicio hasta el plato en el primer inning.

En el cuarto tramo Harvin Mendoza anotó por mal lanzamiento del serpentinero Vargas y Miguel Aparicio remolcó a Diego González hasta el home para el 3×0. En el sexto y octavo Oscar Rangel y Miguel Aparicio la sacaron del parque respectivamente para colocar las cosas 5-0.

Marineros sumó tercera derrota seguida al caer ante Líderes

Los locales descontaron en el octavo tramo con cuatro rayitas luego de que por error del tercera base Jomar Reyes, tras un batazo de Edgardo Fermín, Giovanny Rivero rompió el cero. Posteriormente, Robert Pérez Jr. despachó su quinto batazo de vuelta entera ante los mirandinos con dos hombres en circulación y dejar las cosas 8×4.

Caguana pegó vuelacerca en solitario y de línea al left field para sentenciar las cosas 9-4. Sergio Velis (2-0) fue el ganador y Vargas (1-1) cargó con la derrota. Hoy miércoles los filibusteros recibirán la visita de Senadores de Caracas por primera vez en la justa 2026 a las 5:00 de la tarde. La entrada es libre.

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