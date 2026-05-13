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Reportan lluvias en Carabobo y el centro del país

By Danny Valdiviezo
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lluvias en Carabobo y el centro del país

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Danny Valdiviezo
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Reportaron lluvias en Carabobo hoy miércoles 13 de mayo de 2026, desde la madrugada informaron del mal tiempo en varias zonas. En el eje oriental, en los municipios Diego Ibarra, San Joaquín, Guacara y Los Guayos llueve desde temprano.

De igual modo, en la zona de la Gran Valencia, comprendiendo Valencia sur y norte, San Diego, como Naguanagua. También en las Autopistas, como la ARC y la Autopista Valencia Puerto Cabello.

Lluvias en Carabobo y el centro del país

Hacemos el llamado a la prudencia, a conducir con mucha precaución debido al pavimento mojado. Como a transitar a una velocidad moderada en avenidas, vías expresas y autopistas del estado Carabobo.

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SourceINAMEH, Tiempo América del Sur
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