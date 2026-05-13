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La Policía Municipal del litoral carabobeño informó sobre un presunto caso de abuso sexual a un menor de edad de 13 años. Un hombre quedó detenido en Puerto Cabello luego que la madre del adolescente lo denunciara.

Informó la policía que comisiones de uniformados efectuaron la aprehensión del ciudadano Jesús Alberto Cordero Montilla, de 58 años. Tras una denuncia interpuesta por una ciudadana en representación de su hijo de 13 años.

Según el relato de la víctima, los hechos ocurrieron la noche anterior en el sector San José, aprovechando la falta de energía eléctrica; el agresor presuntamente lo inmovilizó y realizó presuntamente actos de abuso sexual.

Hombre quedó detenido en Puerto Cabello por presunto abuso a un menor

Amenazándolo posteriormente de muerte. Al acudir a la residencia del sospechoso en la parroquia Juan José Flores, este intentó huir por la parte posterior de la vivienda, pero fue capturado por los funcionarios.

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Tras su detención y correspondiente chequeo médico, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, mientras se adelantan las diligencias de investigación que incluyen entrevistas y evaluaciones psicológicas a la víctima bajo la supervisión del consejo de protección.

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