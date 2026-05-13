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Las efemérides del 13 de mayo de 1812 nos recuerda que un día como hoy se dio el combate de Güigüe. En el que resultó derrotado el ejército republicano al mando de Manuel Ponte por tropas del capitán de fragata Domingo de Monteverde; y los realistas prosiguieron hacia el Portachuelo de Guaica.

Un día como hoy Ecuador se separa de la Gran Colombia (1830). Ecuador es un país del continente americano. Se realiza el primer clásico español no oficial de la historia, ganando el Barcelona 3 a 1 al Madrid (1902). Curiosidades del Clásico Barcelona vs. Real Madrid.

Se funda la aerolínea Avensa (1943). Fue una de las mayores compañías aéreas venezolanas de servicio nacional y cabotaje. Giuseppe Nino Farina gana la primera carrera de la Fórmula 1 en la era moderna (1950). Primera Carrera de Fórmula 1 de la Historia.

Efemérides del 13 de mayo

Nace Ravi Shankar Ratnam (1956). Maestro espiritual indio, líder humanitario y embajador de paz. Es conocido como Sri Sri Ravi Shankar. La UNESCO lo nombró como uno de los oradores más destacados del siglo.

Nace Willie González (1958) Cantante puertorriqueño. Es uno de los exponentes de salsa más grandes que hay en el continente. En los cuales se encuentran éxitos como Pequeñas Cosas entre otros.

Muere Salvador Garmendia (2001) Escritor, cronista y guionista venezolano. Garmendia fue uno de los mejores exponentes literarios que tuvo el país. Era amante de las buenas obras y la lectira.

El piloto Pastor Maldonado consigue la victoria en el Gran Premio de España (2012). Primer venezolano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1.

Festividad de la Virgen de Fátima.

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