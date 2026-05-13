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Ayer se dio a conocer un caso de personas que cobraban bonos en la plataforma. Para evitar la suplantación de identidad en el Sistema Patria, asegúrese de no compartir su contraseña, actualizar datos frecuentemente.

Certificar su teléfono principal y configurar la imagen de seguridad para verificar la autenticidad del sitio. Denuncie cualquier actividad sospechosa en la sección «Bloqueo y Denuncias» de su perfil.

Contraseña Segura: evite compartir sus claves con terceros, incluso familiares.

Imagen de Seguridad: Configure su imagen personalizada en el perfil para confirmar que está en el sitio oficial patria.org.ve y evitar sitios de phishing.

Teléfono Certificado: Registre y certifique su número de teléfono principal.

Suplantación de identidad en el Sistema Patria

Mensajes Oficiales: Los bonos especiales se notifican exclusivamente a través del 3532 y el monedero vía 67373.

Actualización de Datos: Mantenga al día sus datos laborales, escolares y de vivienda para evitar bloqueos.

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Recomendaciones para evitar estafas: No use intermediarios: Ninguna persona puede gestionar registros o bonos de manera inmediata.

Verifique su núcleo familiar: Asegúrese de ser el único jefe de hogar y verificar sus cargas familiares.

Denuncie: Si pierde el control de su cuenta, acuda al CICPC para la denuncia formal.

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