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Efectivos del cuerpo de bomberos del municipio Los Guayos rescataron y reubicaron a una serpiente cazadora. Los funcionarios llevaron a cabo con éxito la captura de un ejemplar de ofidio.

Explicó la cuenta en Instagram, «Serpientes de Venezuela», que la especie tiene por nombre científico Chironius spixi. La intervención, fue realizada por el Primer Teniente (B) Samir Ribhi siguiendo los estrictos protocolos de seguridad y manejo de especies.

Esto permitió asegurar al animal sin causarle daño alguno, liberándola en un entorno seguro. Estas son conocidas como: lora, lomo de machete, verdegallo y cazadora.

Serpiente en Los Guayos, ¿qué hacer ante una especie ofídica?

Ante la presencia de una culebra cazadora (o cualquier serpiente), lo principal es mantener la calma y evitar movimientos bruscos que puedan asustarla. Aunque las culebras cazadoras (generalmente del género Chironius o similares) suelen ser rápidas y no venenosas.

Ellas actúan por defensa si se sienten amenazadas. Ante esto mantén la distancia: Aléjate lentamente. No intentes tocarla, atraparla o matarla. Observa sin acercarte: Quédate a una distancia segura (más de 2 metros) para observar hacia dónde se dirige.

Llama a emergencias: Contacta a los bomberos, protección civil o servicios de control de fauna silvestre locales para su reubicación.

Si está dentro de casa: Cierra la puerta de la habitación donde esté, coloca toallas debajo para evitar que escape y espera a los expertos. No la provoques: No le lances objetos ni intentes acorralarla, ya que esto aumenta el riesgo de mordedura.

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