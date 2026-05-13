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El cuerpo de Bomberos de Caracas y autoridades viales atendieron una accidente en las adyacencias de la Torre Phillips, en la parroquia El Recreo, municipio Libertador. Donde dos personas fallecieron tras caer de una altura de 17 metros en un vehículo.

Un automóvil tipo sedán, que se precipitó aproximadamente 17 metros de altura, con dos personas adultas, la dama quedó identificada como Katherine Salazar 41 años; y Boris Guevara Ramírez 93 años en su interior, las mismas careciendo de signos vitales, a causa del fuerte impacto.

Dos personas fallecieron en Caracas tras caer de una altura de 17 metros

Los funcionarios atendieron el llamado de las personas ante la caída del vehículo. Como se procedió a la investigación del accidente. Al arribo de Los Efectivos del CBDC mediante técnicas especializadas, extrajeron los cuerpos de los occisos.

Quedando a cargo del evento efectivos de la policía nacional bolivariana ya la espera de organismos competentes.

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