Compartir

Los melenudos parecen desde ya decididos a ir por la temporada 2026-2027. Hoy Leones del Caracas le dio la bienvenida a Robinson Chirinos como a Lipso Nava, la dupla estará encargada de los principales puestos del equipo.

En un comunicado el club de beisbol con más títulos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional hizo oficial el anuncio. Resaltaron que Chirinos viene de ser el coach de banca en el equipo campeón de Venezuela en el Clásico Mundial.

Como destacaron su trayectoria con Magallanes, donde fue campeón en la temporada 2013-2014. Chirinos, actualmente trabaja con los Orioles de Baltimore y ahora estará enfocado con el equipo de la capital.

Leones del Caracas le dio la bienvenida a Robinson Chirinos y a Lipso Nava

Por su parte, Lipso Nava también forma parte de la nueva estructura de los capitalinos. Nava viene de dirigir a Águilas del Zulia y ahora prepara su regreso con la manada caraquista para la temporada 2026 2027.

Caracas viene de quedar fuera de la clasificación en la temporada 2025 2026. Cuando José Alguacil estuvo al frente del equipo como Mánager. Mientras Luis Sojo era el gerente deportivo.

Hasta ahora no se sabe si Caracas, buscará algo en el mercado, lanzadores abridores, como relevistas o bateadores. Nava ya había dirigido al Caracas y regresa también de la mano del experimentado Wilson Álvarez. “El Intocable” estará como el coach de pitcheo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas