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El juego de la economía sigue su rumbo en nuestro país y el mundo. El precio dl dólar BCV hoy 13 de mayo de 2026 se encuentra en 508,60 bolívares y el euro en 596,60 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela.

Para este jueves, el dólar tendrá un valor de 510,78 bolívares y el euro en 598,12 bolívares.

En un costo de 4.703,65 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 102,20 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 115 dólares. El conflicto actual en el Medio Oriente sigue manteniendo en alza el costo del crudo.

Mientras que el bitcoin sigue subiendo ya en la banda de los 80 mil dólares, teniendo un precio hoy de 80.625,15 dólares. Este indicador ha estado en constante elevación en los últimos días, luego de estar sobre los 63 mil dólares.

Dólar BCV hoy 13 de mayo de 2026, encargado de negocios de Estados Unidos se reúne con ministerio de transporte

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con la ministra de Transporte, Jacqueline Faría este lunes 11 de mayo en la sede del ente ministerial.

A través de una publicación difundida en el perfil de la red social «X» de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, Barrett calificó la reunión como «productiva» y explicó que el encuentro con Faría y representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez tuvo como tema principal «la ampliación de las exportaciones de energía», sin ahondar en más detalles.

El funcionario estadounidense agregó en el mensaje que «el progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump».

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