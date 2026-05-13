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¡No te quedes fuera de la experiencia tecnológica del año! Todavía estás a tiempo de inscribirte en el CLX Tech Talent. Si eres estudiante de bachillerato de un liceo público del estado Carabobo, envía tu propuesta de aplicación y participa en la primera fase del concurso de CLX Group.

Siguiendo la visión del empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, el CLX Tech Talent busca impulsar a los jóvenes de secundaria a convertirse en los futuros líderes tecnológicos de Venezuela desarrollando sus habilidades en áreas estratégicas clave como: marketing, diseño gráfico, sistemas, desarrollo y el uso de tecnología; esto bajo la asesoría del equipo de expertos de CLX Group.

Los aspirantes deberán presentar un prototipo de app pensada para solucionar un problema de su comunidad o liceo. El proyecto será evaluado por un jurado que determinará la propuesta más innovadora, otorgando al grupo ganador el gran premio de una sala de computación completa para su institución: 20 unidades CLX NUC de última generación y la instalación de una antena Starlink, para garantizar internet satelital de alta velocidad.

“En CLX Group seguimos diseñando iniciativas que nos permitan potencial el talento infinito de nuestros jóvenes, impulsando la creatividad, brindándoles las herramientas, así como las oportunidades necesarias para que puedan crecer y convertirse en los adultos que impulsarán el futuro de nuestro país” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group.

Si deseas participar, visita el portal web www.clxtechtalent.com, donde encontrarás toda la información sobre este concurso y los detalles de registro.

Cómo inscribirte en el CLX Tech Talent

Para participar en el CLX Tech Talent necesitas:

Estudiar en un liceo público del estado Carabobo Armar un equipo de 5 estudiantes y un docente tutor Llenar el formulario oficial del CLX Tech Talent, donde deberás contarnos sobre tu liceo y presentar la propuesta de un prototipo de App que ayude a solucionar un problema de tu colegio o comunidad.

El problema tiene que estar relacionado a al menos una de las siguientes áreas:

Educación

Salud

Comercio

Servicios comunitarios

Medio ambiente

Movilidad

Innovación social

En esta fase inicial, recuerda explicar con claridad cómo podría funcionar tu prototipo de app y de qué forma puede llegar a beneficiar directamente a tu comunidad o institución educativa para generar un cambio positivo.

Fase 2 del CLX Tech Talent

Durante esta etapa del desafío, CLX Group potenciará las voces e ideas de los estudiantes de los liceos públicos del estado Carabobo mediante asesorías con expertos en áreas estratégicas que les servirán como base para enfrentar los retos de su futuro como adultos. Más que una competencia, se trata de un voto de confianza para los jóvenes y sus capacidades para encontrar soluciones a problemas reales que ocurren en su comunidad.

El gran premio para el equipo que logre conquistar al jurado será el ganador de: 20 computadoras CLX NUC de última generación y la instalación de una antena Starlink para garantizar internet satelital de alta velocidad en todo el plantel. Además, se hará entrega de un trofeo para el liceo ganador y medallas para cada participante del proyecto.

“Más allá de ser solo una competencia, nuestro objetivo con el CLX Tech Talent es que los más jóvenes lleven sus ideas fuera de los salones de clase, utilizando la tecnología como un medio para crear soluciones que demuestren de lo que somos capaces los venezolanos” afirmó Nasar Dagga, CEO de CLX Group y MultiMax.

Esta es la oportunidad definitiva para demostrar que el talento joven de Venezuela no tiene límites. Inscríbete a través del portal oficial de CLX Tech Talent y síguenos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram @clx.group para mantenerte actualizado con todo lo nuevo de este concurso.

CLX Group en Venezuela

Con más de 12 años en Venezuela, CLX Group es el máximo referente de innovación y vanguardia tecnológica en el país, expandiendo la innovación tecnológica en todo el territorio nacional a través de sus marcas: CLX Samsung, MultiMax, XIO Store y HONOR Store.

A través de su ecosistema, el corporativo liderado por Nasar Ramadan Dagga integra más de 400 marcas nacionales e internacionales de renombre, como: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC, garantizando siempre la excelencia, además de la última innovación para el hogar venezolano.

Más allá de su impacto comercial, el CLX Group continúa mejorando la calidad de vida de los venezolanos a través de la Fundación CLX, organización que se ha convertido en una plataforma para potenciar el talento deportivo y artístico del país, además de apoyar a las instituciones de salud en todo el país.

¿Estás listo para el desafío? Toda la información, bases del concurso y detalles de registro están disponibles a través del portal oficial https://clxtechtalent.com/. Descubre más sobre el CLX Group a través de la página web www.clx-group.com y no te olvides de seguir la cuenta oficial de Instagram @clx.group, donde podrás conocer más sobre las empresas que conforman el grupo empresarial fundado por Nasar Dagga.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas