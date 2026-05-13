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El Cicpc esclareció el homicidio de Víctor Sandoval ocurrido en Santa Bárbara de Barinas. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

La mujer señalada de asesinar a su marido en Barinas quedó detenida y a la orden del Ministerio Público. Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Santa Bárbara, esclarecieron el homicidio.

Señalada de asesinar a su marido en Barinas quedó detenida

El asesinato de Víctor Julio Sandoval (43), ocurrió en el sector Piñalito, parroquia Santa Bárbara, municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas; el pasado 10 de mayo, logrando la detención de su agresora, quien era su esposa.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que, la víctima, había sostenido una discusión con su pareja, Belsy Liliana Zuanare Angarita (40). La cual se tornó violenta, optando la fémina por ubicar un arma blanca y asestar una herida mortal en el pecho.

Para luego informarle a su hermano lo sucedido, encargándose de notificarle a las autoridades. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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