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Hay que estar muy pendientes de la alimentación que tenemos a diario, proteínas, carbohidratos entre otros. Como de los alimentos que hacen daño al hígado, muchos de estos muy populares.

Los alimentos que más daño hacen son aquellos altos en azúcares refinados, grasas saturadas/trans, sodio y el alcohol. Los cuales provocan inflamación, acumulación de grasa (hígado graso) y riesgo de cirrosis.

Evitar la comida rápida, bebidas azucaradas, carnes procesadas y alimentos refinados es clave para la salud hepática.

Alimentos que hacen daño al hígado y los principales a evitar

Bebidas azucaradas y azúcares añadidos: refrescos, zumos industriales y dulces aumentan la fructosa, provocando acumulación de grasa en las células hepáticas.

Alimentos fritos y grasosos: papas fritas, pizzas, hamburguesas y comida rápida tienen grasas saturadas que dificultan el trabajo del hígado.

Alcohol: Es una causa directa de inflamación, hígado graso y daños graves a largo plazo.

Alimentos con alto contenido de sodio (Sal): Sopas enlatadas, embutidos y alimentos procesados provocan retención de líquidos y dañan el hígado.

Menos pan

Carbohidratos refinados: Pan blanco, pasta, harina de trigo refinada y bollería (galletas, pasteles) provocan picos de azúcar que estresan el órgano.

Carnes rojas y embutidos: son difíciles de descomponer y pueden saturar la capacidad metabólica del hígado.

Frutas con alto contenido de azúcar (moderación): En casos de hígado graso ya diagnosticado, se recomienda limitar higos, uvas y mangos.

Recomendación: Para cuidar el hígado, se sugiere aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, antioxidantes y grasas saludables.

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