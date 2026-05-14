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El Minec junto a la La Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funpzza), desmintieron el traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar al país. En días recientes varios medios difundieron una noticia falsa.

Donde destacaban que Venezuela recibiría una cantidad de los hipopótamos de Pablo Escobar que se encuentran en territorio colombiano. Además incluían en dicha noticia falsa a otros organismos del país. El pedido oficial solo se ha hecho desde la India y desde México.

Es por ello que el Minec desmintió que se estén haciendo planes de traslado de dichos animales al país. Garantizaron que el único trabajo que se viene haciendo es por el fortalecimiento de los zoológicos en el país.

Minec desmintió traslado de hipopótamos de Pablo Escobar al país

Como del cuido y preservación de la fauna silvestre que hay en el territorio nacional. En nota de prensa se aclara que el Minec ejerce como la única Autoridad Nacional Ambiental con la facultad legal para gestionar la diversidad biológica en el país.

Por lo tanto, cualquier actividad relacionada con el manejo, traslado o ingreso de especies exóticas recae exclusivamente bajo la supervisión y aprobación de este organismo ministerial. Hasta este momento, ninguna instancia oficial autorizó negociaciones con entidades externas para recibir ejemplares de la Hacienda Nápoles.

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