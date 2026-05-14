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Los fiscales federales hicieron su petición a las autoridades estadounidenses y el próximo 26 de mayo el caso de Yasiel Puig tendrá sentencia. El cubano se mantiene jugando en la Liga de Beisbol de Canadá.

El pedimento de los fiscales incluye meses prisión, además de una multa que deberá pagar el exjugador de los Dodgers. Este dejó Venezuela a principios de este año cuando estaba con Magallanes en la LVBP.

Precisamente para ponerse a derecho ante la justicia de Estados Unidos. Puig fue declarado culpable de obstrucción a la justicia. Como de mentir a funcionarios federales en una investigación sobre apuestas ilegales.

Sentencia del caso de Yasiel Puig

La sentencia del jardinero podría llevarlo un tiempo de 18 meses a prisión. Además de pagar una multa de 55.200 dólares. El próximo 26 de mayo se dará a conocer qué pasará con el cubano.

Puig dejó Venezuela estuvo un tiempo en Miami y luego fue firmado por un equipo de beisbol de Canadá, donde milita actualmente. Hay una expectativa grande en torno a lo que podría pasar con él.

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