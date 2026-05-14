PortadaSucesos

Conductor se dio a la fuga en Caracas y deja un motorizado fallecido y dos lesionados

By Danny Valdiviezo
0
118
Conductor se dio a la fuga en Caracas

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

En la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de San Agustín reportaron una fuerte colisión hoy jueves 14 de mayo de 2026 en horas de la mañana. El conductor se dio a la fuga  tras dejar a un motorizado fallecido y dos lesionados.

Al lugar llegaron funcionarios de la PNB tránsito para hacer el levantamiento del cadáver. El cual fue llevado a la sede de medicina forense ubicado en Bello Monte. Mientras que los lesionados fueron llevados a centro de salud cercanos.

Conductor se dio a la fuga en Caracas y deja un motorizado fallecido

No se tiene datos del conductor y del vehículo que está involucrado en el accidente. Se espera que los motorizados lesionados puedan aportar datos de importancia para dar con el responsable del hecho.

El accidente se suma a los ocurridos en el país, desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías de todo el país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Investigan asesinato de una mujer de 40 años en Quinta Crespo, un joven quedó detenido

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceJoan Camargo
Artículo anterior
Tarifas de estacionamiento en Venezuela serán discutidas en la Asamblea Nacional, INTT presentó propuestas
Artículo siguiente
Sentencia del caso de Yasiel Puig se conocerá en esta fecha
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes