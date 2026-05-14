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En la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de San Agustín reportaron una fuerte colisión hoy jueves 14 de mayo de 2026 en horas de la mañana. El conductor se dio a la fuga tras dejar a un motorizado fallecido y dos lesionados.

Al lugar llegaron funcionarios de la PNB tránsito para hacer el levantamiento del cadáver. El cual fue llevado a la sede de medicina forense ubicado en Bello Monte. Mientras que los lesionados fueron llevados a centro de salud cercanos.

Conductor se dio a la fuga en Caracas y deja un motorizado fallecido

No se tiene datos del conductor y del vehículo que está involucrado en el accidente. Se espera que los motorizados lesionados puedan aportar datos de importancia para dar con el responsable del hecho.

El accidente se suma a los ocurridos en el país, desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías de todo el país.

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